Kogukonnad pöörduvad koolide päästmiseks kohtusse: «Oleme valmis võitlema!»

Varbla kooli huvijuht ja õpetaja Monika Hale sõnas, et ehkki kõikidel koolidel on väga erinev olukord, otsustati töötada koos. Varbla kool sai küll ühe aasta ajapikendust, kuid see ei tähenda Hale sõnul, et nad kohtusse minekuks ei valmistuks.

«Meil on sel nädalal kutsutud koolimajja mõned inimesed, kes meid hakkavad nõustama, kuidas oleks kõige parem edasi minna. Järgmisel esmaspäeval teeme lastevanemate koosoleku ja kogukonna koosoleku, et informeerida ja ühiselt edasiste sammude üle aru pidada. Me kindlasti soovime, et Varbla püsiks 9-klassilise koolina,» sõnas Hale. Ta lisas, et kooli eest peab seisma, kuna vastasel juhul ootab nende lapsi ees üheksa aastat ebastabiilset kooliteed.