Lapsevanemate kaebust arutab kolmapäeva hommikul Tallinna halduskohus. Lapsevanemaid kaitseb vandeadvokaat Allar Jõks. «Täna on kohtu eelistung sel teemal, kas kohaldada esialgset õiguskaitset või mitte,» märkis Jõks.

Kui lapsevanemad saavad kohtult esialgse õiguskaitse, võib kool veel tuleval sügisel uksed lahti hoida. Kui mitte, sulgeb kool uksed juba juuni lõpus. Kohtuvaidluse muudab keeruliseks see, et juriidiliselt pole Lehola kooli olemas. Lehola on Laulasmaa kooli õppekoht. Õiguskantsler Ülle Madise arvates ei kehti õppekoha ümberkorraldamisel nii ranged nõuded kui kooli sulgemisel.