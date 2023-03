Mälu Instituut tegi Memorialile ettepaneku avada keskus Eestis

Kui Memorial kuulutati Venemaal välisagendiks ning piirkondlikke keskusi hakati kinni panema, tegi Eesti Mälu Instituut selle kaastöötajatele ettepaneku avada keskus Eestis. Mitmed neist olid aga juba asunud tööle Euroopa eri uurimisasutuste juures ning osa ei olnud valmis kodumaalt lahkuma, leides, et nad saavad hakkama.

Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu ütles, et neil on olnud rohkem kontakte repressioonide uurijatega Peterburist. «Neil läheb seniajani suhteliselt hästi, sest bürood ei ole suletud,» lausus Maripuu. «See ühendus ei kanna küll enam ammu Memoriali nime, vaid on Joffe-nimeline Sihtasutus. Võimud jälgivad selle töötajaid, aga kinni pole kedagi pandud. Eks nad igaks juhuks valmistuvad ka halvemateks aegadeks, aga praegu tegutsetakse edasi.»