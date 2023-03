Tallinna Vesi: veevarustuse ümberlülitamine Nõmmel täitis eesmärgi

AS Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel kinnitas, et Nõmmel läbi viidud test läks plaanipäraselt ja eksperimendi lõpus teisipäeval kell 18.45 taastati linnaosa tavapärane veega varustamine puurkaevpumplatest pärineva joogiveega.

Nõmme põhjaveel toimiv veevõrgustik baseerub ringvõrgustikul, mille erinevates asukohtades on puurkaevpumplad, mis töötavad üksteisega koostöös vajaliku veesurve ja veekoguste tagamisel. Katsetuse käigus testiti, kuidas süsteem toimib, kui käivitada tavaolukorras seisev survetõstepumpla, mis pumpab veevõrku Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud joogivett. «Nägime, mismoodi käituvad sellises olukorras piirkonnas töös olevad puurkaevpumplad, kuidas ja kui kiiresti liigub vesi ühest kohast teise ning mis tagajärgi see endaga kaasa võib tuua. Saime kinnitust, et kriisiolukorras on võimalik viia Nõmme linnaosa Ülemiste järve veevõrku ja tagada sellega elanike varustamine puhta joogiveega,» rääkis Ruubel.