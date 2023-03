GALERII ⟩ Stroomi randa rajati õlireostuse likvideerimiseks veetõkkevall

Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap rääkis, et pärast veetõkkevalli rajamist pumbatakse rannapoolne sisemine reostunud ala osa veest tühjaks ja neljapäeval loodetakse jõuda reostuse väljakaevamiseni.

Õlireostuse likvideerimiskava näeb ette ka pinnaseproovide võtmist ning laboris analüüsimist, et kinnitada naftasaaduste eemaldamist. Tööd peaksid lõppema järgmise nädala lõpus.

Stroomi reostusjuhtumid

2022. aasta juuni lõpus avastati Stroomi rannas vee all õlireostus. Reostusuuring näitas, et naftasaaduste reostus pärineb eeldatavasti vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest.

Kuu aega hiljem leidis Stroomi rannapargis aset teinegi reostusjuhtum, kui merest mõnesaja meetri kaugusel avastati maa seest välja pressiv õline mass. Kaevetööde käigus kaevati maa seest välja 7,5 tonni bituumeni jääke. Väljakaevatud reostus sai utiliseeritud ja pinnas korrastatud juba järgmiseks päevaks.