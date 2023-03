Venemeelse liikumise kaasjuht Oleg Ivanov: poliitik, ärimees ja krüptoguru

Tõusev poliitikatäht Oleg Ivanov on meedia tähelepanu keskpunktis juba mitu kuud. Tema kasukas, hiigelsuured autod ja kellad on saanud sama äratuntavaks kui koos Aivo Petersoniga juhitud liikumise «Koos» logo. Kus see särav mees varem oli? Rus.Postimees uuris tema üsnagi põnevat lugu ja veendus, et Ivanov on noorpõlvest saati eelistanud tegutseda suures plaanis.