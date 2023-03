Maailmapanga ekspert: tervishoiule tuleb otsida raha kõikjalt, kust võimalik

Kõrgema elatustasemega käib paratamatult kaasas see, et inimeste ootused tervishoiule kasvavad. Lisaks toob teaduse areng pidevalt uusi ravivõimalusi, mis on tihti eelmistest kallimad. «Mida arenenum riik, seda olulisem roll on seal tervetel inimestel,» rõhutab erinevates maailmajagudes tervishoidu arendanud nõunik ja lisab, et seetõttu räägivad otsustajad järjest enam investeeringutest tervisesse, mitte ravikuludest.