Palju on räägitud Politico artiklites esinevatest valeväidetest. «Eestil pole kunagi olnud Strela-tüüpi relvi, samuti pole Eesti saatnud neid Ukrainale, ning ei ole Eesti ka omanud ega hankinud Stingereid, nagu Politico väidab,» võttis kaitseministeerium kokku. Vastuolulisim on mõistagi Politico artiklite üldine joon: kas Eesti saadab Ukrainasse vanarauda, et siis Euroopa rahurahastust saadava kompensatsiooni arvel ennast ümberrelvastada?