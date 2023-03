Demokraatia vajab Zelenskõi sõnul võitu veel sel aastal

«Praegu on ülioluline aeg ja meie koos teiega vastutame selle eest, mis sellel ajaperioodil määravaks saab. Kas anname oma lastele ja lastelastele edasi need vabaduse väärtused, mis meil on või peavad nad demokraatia eest võitlema nullist alustades?» küsis Zelenskõi oma kõnes.

Zelenskõi sõnul ei tea paljude demokraatlike riikide kaasaegsed põlvkonnad oma elukogemusest, et vabadus ei ole kingitus.

«Enamik saab sellest teada ainult ajalooraamatutest põlvkond tagasi toimunud iseseisvussõdade ja teiste vabaduslahingute ajaloost,» tõdes president.

«Vabaduse vaenlaste kogemus on aga alati värske. Neil pole vaja õpikuid pöörata. Nad teavad, kuidas hävitada demokraatiat ja hävitada elu. Neile piisab vähimastki tundest, et nad võivad jääda karistamata ja siis algab kurjus. Siin on oht meie väärtustele ja seetõttu on ohus ka demokraatia,» lisas Zelenskõi.

Riigipea rõhutas, et Ukraina teab, mis tunne on praegu demokraatia eest võidelda. See vabaduse säilitamise kogemus totaalse sõja ajal võib aidata kaitsta vaba maailma.

«Kui näete Venemaa mahapõletatud Ukraina linnu ja kui näete vapraid Ukraina sõdureid, kes peatavad okupantide liikumise meie maal, siis pange tähele, mida te tegelikult näete. See ei ole ainult Ukraina saatus, see on kõigi inimeste saatus, kes on harjunud elama vabaduses. Vene propagandistid ja kaasosalised valetavad, et väidetavalt võitleb »Lääs Ukraina territooriumil Venemaa vastu«. Tasub aru saada mis tegelikult toimub. Just Ukrainasse suudab türanlik Venemaa praegu oma veriste kätega jõuda. Kuid sellega Venemaa ambitsioonid ei piirdu ja tulevikus võivad terroririigi käed ulatuda palju kaugemale,» seletas Zelenskõi.