Milley sõnul tekitavad maailmale probleeme kolm riiki

Milley sõnul käib jutt Venemaast, Hiinast ja Iraanist.

Ameerika Hääl andmetel avaldas kindral sellist arvamust USA esindajatekoja relvajõudude komitees 2024. eelarveaasta kaitse-eelarvet käsitleval kuulamisel.

Kindral rõhutas ühtlasi, et on mures Venemaa ja Hiina sidemete pärast.

«Me näeme neid üksteisele lähenemas. Ma ei nimetaks seda tõeliseks liiduks selle sõna otseses mõttes, kuid me näeme nende suhete tihenemist ja Iraan on kolmas. Ma arvan, et need kolm riiki koos tekitavad probleeme paljude aastate jooksul. Eriti Venemaa ja Hiina nende võimekuse tõttu,» selgitas Milley.

Kindrali hinnangul on Hiinal ja Venemaal vahendid USA huvide ohustamiseks.

«Viimase 80 aasta jooksul pole suurriikide vahel sõda olnud peamiselt Teise maailmasõja järgsete reeglite ja Ühendriikide relvajõudude ning meie liitlaste ja partnerite võimekuse tõttu, mis seda silmas pidades on vajalik säilitada ka edaspidi,» jätkas Milley.

USA staabiülemate ühendkomitee esimehe sõnul on USA jaoks pikas perspektiivis geostrateegiline väljakutse number üks Hiina. Samuti väljendas Milley muret Pekingi tuumaprogrammi pärast.

«Tõenäoliselt ei saa me midagi teha, et peatada, aeglustada, häirida, keelata või hävitada Hiina tuumaarenguprogrammi, mille nad on järgmiseks 10–20 aastaks kavandanud. Nad teevad seda omal jõul. Väga vähe on väliseid hoobi selle ärahoidmiseks. Võib olla mingi majanduslik hoob või luuremaailma teema,» sõnas kindral.