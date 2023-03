Riigikohus ei rahuldanud pommiähvardaja valimiskaebust

Kaldalu kirjeldas, et pärast viibimist vabariigi valimiskomisjoni 14. märtsi koosolekul pole temaga ühendust võetud ega kutsutud edasi lükatud kaebuse arutelule.

Lisaks ei vastanud Kaldalu väitel elektroonilised hääled digitaalallkirjale seadustega, sealhulgas Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Kaldalu hinnangul on võimalik, et tema digitaalallkirja sertifikaadid kuulutati 14.–17. märtsil kehtetuks vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse ühise otsusega või alludes elektroonilise hääletamise rakkerühma kui valimiste tegeliku korraldaja suunistele. Ka soovis Kaldalu riiklikku kaitset, et avaldada oma varasemaid vestlusi kaitsepolitseiametiga nende võimekuse kohta digiallkirjade andmist vahetult ja viivitamatult peatada.