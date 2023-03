Aleksandr Tšaplõgin: Keskerakonna kaubamärk enam ei tööta

Tšaplõgin ütles ETV+ saates « Horisont », et erakonnas on selge kriis ja tema hinnangul vajab Keskerakond muutust – vastasel juhul reiting üha langeb.

«Inimesed ei mõista, mida Keskerakond praegu endast kujutab, nad ei mõista, mida see neile annab. Mulle jäi mulje, et neil valimistel anti Keskerakonnale hääl pigem inertsist,» ütles Tšaplõgin. Ta lisas, et Keskerakonna kaubamärk enam ei tööta.

Kui erakonnas muutust ei tule, langeb Tšaplõgini hinnangul toetus veelgi. «Kui miski ei muutu, siis kahe aasta pärast kaotab erakond Tallinnas kohalikel valimistel ja annaks jumal, et me nelja aasta pärast parlamendivalimistel viie protsendi künnise ületame. Valija enam ei tea, mis partei see on, mida see talle lubab. Ühtki konkreetset eesmärki, ühtki konkreetset lubadust pole sõnastatud,» ütles Tšaplõgin.