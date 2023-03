Aprillist tõusevad tervishoiutöötajate palgad

«Valitsuse tänase otsusega saame anda meie tervishoiutöötajatele kindluse, et palgatõus tuleb kokku lepitud mahus. Kliiniliste psühholoogide tunnitasule täiendava koefitsiendi lisamisega soovime aidata järele terviskassa rahastusel abi pakkuvate kliiniliste psühholoogide tasusid, mis ei ole suutnud erasektoris makstavate tasudega sammu pidada,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).

Ta lisas, et tasude suurendamise eesmärk on parandada tervisekassa makstud vaimse tervise abi kättesaadavust, et juurdepääs vajalikule abile jääks alles ka neile inimestele, kes ise erapsühholoogile maksta ei suuda.