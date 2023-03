Postimehe ajakirjanik Kerttu Kirjanen: usun, et olen viimase hingetõmbeni ajakirjanduses

Kuidas sa Postimehesse sattusid?

Pean tunnistama, et olin eksinud, kui keskkool sai läbi. Peas oli mitmeid erinevaid ameteid ja pelgalt oletasin, mida mulle meeldiks teha. Kuigi õppisin erinevaid asju selgeks, sain lõpuks aru, et ma ei taha ikkagi üht või teist tulevikus teha. Ühel hetkel jõudsin Tallinna Ülikooli ajakirjandust õppima, kus mõistsin juba esimesel semestril, et see on täpselt valdkond, mis on justkui osa minust. Kui ma 2019. aasta kevadel nägin, et Postimees otsib endale suvereporterit, kandideerisin kohe ning sellest ajast olen ma siia ka jäänud.

Miks sa otsustasid kohe ajakirjandusõpingute alguses praktikale minna?

Ma sain aru, et see valdkond kõnetab mind tohutult ning ma tahtsin kohe ise midagi päriselt ära teha. Mulle meeldis juba väiksena muinasjutte kuulata ja lugeda. Koolis mõistsin, et ega ajakirjaniku töö sellest nii väga ei erine - väljamõeldud lugude asemel on pärisinimesed ja nende teod ning lood. Kirjutamisega olin ma samuti sinapeal juba varasemalt olnud, pidades näiteks oma blogi. Miks siis mitte kohe proovida, kui selline tuhin on olnud pikka aega sees.