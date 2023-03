Päästeameti uus juht hakkab saama 6400-eurost palka

Margo Klaosel on päästevaldkonnas pikk kogemus. Ta on töötanud ka riigikantseleis ning olnud sisekaitseakadeemia õppejõud. Klaosel on magistrikraad haldusjuhtimises ning ta jätkab õpinguid sotsioloogia doktoriõppes. Ta on cum laude lõpetanud ka Eesti Riigikaitse Akadeemia päästekolledži.