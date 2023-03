Tegelikult kujuneb lisatasupakett veelgi priskemaks. Nimelt tuleb mängu juhatuse liikmete töölepingutes olev konkurentsikeelu tingimus, mis keelab lahkujatel 12 kuu jooksul konkureerivasse ettevõttesse tööle minna. Seadus käsib siingi selle 12 kuu eest hüvitist maksta. Kui suur see on, ei ole EE nõukogu esimees Anne Mere nõus avaldama, kuid Postimehele teadaolevalt on see summa Sutteri puhul ligi 300 000 eurot. Seega kokku saadab teda EE uksepakult minema ligi 400 000 eurone kingitus.