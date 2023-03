Martin Helme riigikohtu otsusest: meil puudub võimalus õiguskaitseks, kui küsimus on valimistel seaduste rikkumises

«Riigikohus jättis meie kaebuse e-valimiste põhiseaduspärasuse osas rahuldamata. Tegi seda juba traditsiooniks kujunenud viisil ehk puges menetlusnormide taha, jättes asja sisulise poole hindamata,» sõnas Helme.

Helme sõnul arvab sama ka riigikohtu esimees Villu Kõve. Kõve tunnistas küll, et valimistulemusi ei peaks tühistama ega e-valimisi lõpetama, kuid leidis oma konkureerivas arvamuses, et juriidiliste nüansside tõttu ei olegi sisuliselt peaaegu võimalik konkreetse normikontrolli raames jõuda elektroonilise hääletuse regulatsiooni põhiseaduspärasuse tervikhindamiseni. Ühtlasi nentis Kõve, et kaebajate väidete kontrollimiseks peaks olema tagatud tõhus ja mõistlik menetluskord.

«Ka riigikohtu esimees leiab, et peaaegu polegi seda viisi, või seda õiget aega, või seda tegelikku otsust, mida saaks vaidlustada nii, et kontrollida seda kõige olulisemat: kas põhiseadus üldse lubab taolisel viisil e-valimisi korraldada,» ütles Helme. «Asjaolu, et nii meie kaebus kui kõik teised kaebused vaidlustasid just e-valimiste sisulist poolt ja viimne kui üks kaebus lükati riigikohtus taas tagasi väitega, et kaebus pole kas õigesti esitatud, õigel ajal, õige asja kohta või õigel eesmärgil, näitab, et meil puudub võimalus õiguskaitseks, kui küsimus on valimistel seaduste rikkumises,» selgitas EKRE esimees.