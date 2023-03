Huvid sassis: Eesti tahaks pelletite väljavedu pidurdada, aga Euroopa soosib graanuliäri jätkumist

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti (SDE) hinnangul peaks Eesti töötama selle nimel, et Euroopa tasandil soodustataks kohalikes koostootmisjaamades puidu efektiivset kasutamist, aga mitte biomassi eksporti. «Kahjuks me ei saa energeetilise puidu väljavedu riigisiseselt keelustada,» nentis ta. «Seepärast võiks olla Euroopa-ülene kokkulepe, et see lõpeb. Välja võiks vedada kõrgema lisandväärtusega kaupa.»