Zelenskõi sõnul valmistab Ukraina ette võitu lähemale toovaid tegevusi

«Nelisada päeva meie kaitset täiemahulise agressiooni vastu. See on kolossaalne tee, mille oleme läbinud. Kõik koos – kõik, kes võitlesid ja võitlevad Ukraina eest. Kes hoolisid ja hoolivad riigist ja ukrainlastest. Kes aitas ja aitab meie logistikas. Kes tugevdas ja tugevdab Ukraina jätkusuutlikkust,» rääkis riigipea.

Zelenskõi märkis, et Ukraina on üle elanud 2022. aasta veebruari halvimad päevad ja selle talve.

Samuti meenutas president, et möödunud kevad muutis selle sõja kulgemise Ukraina kaitse kasuks ning möödunud suvel ja sügisel tõestasid nad, et kevadine põhjaregioonide vabastamine polnud juhus. Riigipea sõnul saavutati lahingutes Kiievi, Tšernihivi ja Sumõ oblastite pärast, samuti Harkivi alade ja Hersoni vabastamisel ning Bahmuti kaitsmisel, edu tänu ukrainlaste kangelaslikkusele, mida maailm ei unusta kunagi.

Zelenskõi sõnul on Ukraina tugevusele toeks see, et «maailm on meie poolel ja nad aitavad teid».