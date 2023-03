Haigekassast saab alates aprillist tervisekassa

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul ei tähenda uus nimi asutuse põhirolli muutust Eesti tervishoiu tervikpildis. «Tervisekassa on jätkuvalt solidaarse tervishoiu rahastamise kese ja hoidja, kes peab hoolitsema selle eest, et inimesed saavad vajalikku abi, sõltumata oma rahakoti paksusest ja et avaliku maksuraha eest saadav abi oleks võimalikult hea,» ütles Peterson. «Tervisekassa käes on väga võimas mõjutusvahend ja töövahend – viis, kuidas ja mille eest Tervisekassa tasub ning kassasse kogunev andmestik. Neid tuleb rohkem kasutada, et saavutada inimese jaoks parimat tervisetulemusest.»