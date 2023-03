Kuriteokahtlustusega endine abilinnapea saab 22 680 eurot hüvitist

Hüvitise maksmise poolt hääletas 22-st kohal olnud volikogu liikmest 10 ja 9 vastu ning erapooletuid ei olnud. Kohtla-Järve abilinnapea brutopalk oli 3780 eurot kuus, mis tähendab, et kokku saab Borodin hüvitist 22 680 eurot.

Lisaks kirjutas ta eelnõus, et vastutustundliku inimesena püüdis Vitali Borodin alati säästa maksumaksjate raha ja täitis lisaks abilinnapea ja teenistuse juhi ülesannetele ka projektijuhi kohustusi ilma selle eest lisatasu küsimata.

Starodubtsev tõi veel välja, et Borodini juhtimisel sai seitsme aasta jooksul rahastuse ja realiseeriti 16 projekti, mille toetuste kogumaksumuseks oli ligi 16 miljonit eurot. Borodini suurimaks projektiks oli Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu, mida toetati 6,93 miljonit euroga. Selle raames valmis Wiru spordikeskuse hoone, mis oli esimene munitsipaalne uusehitis Kohtla-Järve linnas viimase 40 aasta jooksul.

Volikogu esimees Eduard Odinets ütles, et Borodini juhtimisel on linnale tekitatud 750 000 kahju valede projektide elluviimisel ja kõik projektid ei ole seni ellu viidud. «Olukorras kus ühe inimese juhtimisel on tekitatud kahju, ei pea sotsid võimalikuks sellist hüvitist välja maksta,» lausus Odinets.