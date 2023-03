Karuperega kohtunud fotograaf: 50 meetri pealt võtab ikka hingetuks

«Iga selline kohtumine on eriline,» lausus Lopp. «Hirmu pole ma eriti tundnud, võib-olla siis, kui alles hakkasin rohkem metsas käima. Nüüd kogen pigem rahulolu ja naudingut, lihtsalt väga meeldiv on metsloomi näha. Erilisi kohtumisi tuleb aastas paar korda ette. Eriti lähevad hinge need korrad, mida pole osanud oodatagi, ja siis need, kus pole kaitsvat autot või varjeseina vahel.»