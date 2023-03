Nädala krimi ⟩ Lasteporno eest karistatud mees ahvatles lapse pähe uurijat

Kümendal tutvuspäeval, püüdes tüdrukut endaga kohtuma meelitada, kirjutas Roger Sandrale* julgustavalt: «Ja ära arva, et ma mingi pederast olen.» Mees teadis, et räägib 13-aastase lapsega. Kohtumiseni nad siiski ei jõudnud.

Tagantjärele väitis Roger küll, et see polnud tal plaaniski, kuid seda juttu rääkis ta juba politseiuurijale, kes temaga Sandra nime ja piltide varjus oli suhelnud.

Rogeri süüdimõistmisest lapsporno omamises polnud möödas veel aastatki, kui mees leidis Facebookist noore neiu pildiga Sandra-nimelise kasutajakonto ja kirjutas talle: «Saame tuttavaks!» Algas pealtnäha süütu sõnumivahetus: Roger küsis Sandralt, millega too tegeleb, ja Sandra uuris Rogerilt omakorda mehe vanuse kohta. End üle kümne aasta nooremaks valetanud Roger tütarlapse vanuse vastu huvi ei tundnudki ja kui Sandra märkis, et on vaid 13, arutles mees vaid selle üle, et ega vanus kuidagi takistuseks saa.