Isamaa ei ole veel Mustoneni erakonnast välja visanud, kuid tema käitumist mõistetakse hukka

Vaatamata sellele, et Venemaaga on igasugune koostöö peatatud, käis tunnustatud vanamuusik Andres Mustonen agressorriigis esinemas. Ehkki Eesti Kontsert on muusikuga koostöö lõpetanud, siis Isamaa ei ole veel tema erakonnast välja heitmist arutanud.