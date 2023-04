KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: Mustonen pidi teadma, millised on Venemaale sõitmise tagajärjed

Hõbemägi viitas, et Mustoneni juhtumi puhul on kõlanud arvamused, et muusik elabki oma maailmas ja osaliselt vastab see tõele. Ta lausus, et kindlasti ongi nii, et muusik peab oma loomingut kõige tähtsamaks, aga kindlasti on ta kursis ka sellega, mis on juhtunud loomeinimestega, kes on käitunud sarnaselt temaga. Hõbemägi lausus, et mitmetele tippkultuuri kuuluvatele artistidele, kes end Putinist ei taandanud, läksid lavad kinni ja seda pidi Mustonen teadma, seega võttis ta vastu täiesti kaalutletud otsuse, minna Venemaale. «Ta pidi olema teadlik, millised Novosibirskisse sõitmise tagajärjed on.»