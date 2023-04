Loone: Mustoneni juhtum teeb Eestist Putini-Venemaa koopia

«Miks on vaja Eestist teha Putini-Venemaa koopiat selle halvimal kujul?» küsis Loone sotsiaalmeedias retooriliselt. «Andres Mustonen on väljapaistev muusik, ta on Eestit maailmas rohkem tutvustanud kui enamik tema kriitikutest üldse kunagi. Kuidas oleks siiski sellega, et inimlikkus oma mitmekujulisel viisil on olulisem kui pidev sikkude lammastest lahutamine ning inimeste õigeteks ja valedeks jaotamine? Võib-olla natuke vanamuusikat võimaldaks korraks igapäevastest raskustest kõrvale astuda ja uskuda, et ükskord on ka see sõda möödas, ükskord on kõigil aega oma langenuid nutta ja hiljem paremaks saada? Et inimkonnal on tervikuna lootust?»