Kevadpäike saab lumest võitu

Keskkonnaagentuuri teatel on Eesti täna Skandinaaviast üle Soome ulatuva kõrgrõhuvööndi ning Musta mere äärest aeglaselt põhja suunas laieneva madalrõhuala tuulisel piirialal. Lääne-Eesti taevas muutub päeva jooksul selgemaks, Ida-Eestis on enam pilvi ning mõnes kohas pudeneb ka kerget lund. Õhumass on Eesti kohal külm ning kõledust lisab omalt poolt ka tuul. Kevadpäike soojendab õhutemperatuuri siiski valdavas Eestis plusspoolele.