Valla haridusasutuste ümberkorraldamise plaaniga minnakse siiski edasi, sest praegune haridusvõrk ei ole jätkusuutlik eelkõige riikliku rahastamise kontekstis. Järgmine tähtaeg haridusvõrgu ümberkorraldamiseks on 1. aprill 2024, see võimaldab kaasata kogukondi ja käsitleda kõiki asjaolusid põhjalikumalt.

«Haridusvõrgu eelnõu sai praegu tagasi võetud, kuid alustame uuesti asjakohast arutelu,» lausus vallavanem Britt Vahter eelmise nädala lõpus toimunud volikogul. «Nüüd on meil mõnevõrra rohkem aega ja kindlasti liigume edasi, teeme plaani selle kohta, kuidas kaasata kõiki osapooli. Kindlasti läheme sellega hariduskomisjoni. Püüame selle aasta lõpuks läbi mõelda, kuidas korraldada haridusvõrk ümber nii, et see oleks jätkusuutlik.»