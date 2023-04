Tallinn saab Poola tootjalt 23 uut trammi

Praeguseks on tehtud viimased kooskõlastused, mis puudutavad nii trammi välimust kui ka sisustust, mis tähendab, et tootja saab alustada spetsiaalselt Tallinna elanike jaoks mõeldud trammide tootmist. Kokku jõuab Tallinnasse vastavalt lepingule 23 uut trammi, mida toodab Poola trammi- ja rongitootja PESA.

TLT juhatuse liige Andrei Novikov ütles, et koostöös puuetega inimestega seotud organisatsioonidega sisustatakse uued trammid viisil, mis lihtsustavad neile trammide kasutamist. «Trammides on 65 istekohta ja trammid mahutavad kokku 300 sõitjat. Uute trammide sõitjatesalong on suures ulatuses madalapõrandaline, et tagada trammide turvaline ja mugav kasutamine erinevate vajadustega sõitjatele,» ütles ta.