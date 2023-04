VÄLKVIDEO ⟩ Kannik: ukrainlaste pealetungile eelneb ilmselt rünnak Vene infrastruktuuride pihta

Indrek Kannik rääkis, et Vene sõjablogijad on küll pakkunud, et ukrainlaste pealetung leiab aset 16. aprillist 9. maini, aga ta ise arvab, et see võtab natuke kauem aega.

«Sellele eelneb kindlasti väga põhjalik rünnak Vene logistika vastu, et neid maksimaalselt nõrgestada, et nad ei suudaks oma vägesid enam varustada.»

Kannik lausus, et lõuna on see koht, kus kõik ukrainlaste vastupealetungi kõige rohkem ootavad, aga siinkohal tasub meenutada eelmist sügist, kui kõik ootasid, et ukrainlaste rünnak tuleb Hersoni oblastile ja sellele alale, mis jääb Dnipro jõe läänekaldale, aga seal tuli see hoopis hiljem. Ta meenutas, et tookord vabastati esmalt suured alad Harkivi ümbruses, mis tuli suhteliselt suure üllatusena.