Ukraina suursaadikut Eestis Mariana Betsat tunnustati välisministeeriumi teeneteristiga

«Mariana Betsa on suursaadik Eestis alates 2018. aastast ning on teinud väsimatult tööd, et edendada Eesti ja Ukraina vahelisi suheteid,» ütles välisminister Reinsalu (Isamaa). «Suursaadik Betsa on olnud oma riigi loovuse, ilu ja vastupidavuse eestkõneleja ning esindanud Ukrainat väärikalt ajal, mil see võitleb ellujäämise nimel sõjas jõhkra Vene agressori vastu.»

Urmas Reinsalu ja Mariana Betsa. Foto: Välisministeerium

Suursaadik Betsa on olnud Eestile hea partner, aidates nii humanitaarabi toimetamisega Ukrainasse kui ka sõjakurjategijate vastutusele võtmise protsessi päevakorras hoidmisega. Samuti on suursaadik jõuliselt seisnud Ukraina huvide eest nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel meediaareenil, kirjutati pressiteates.

«Oleme üheskoos suutnud tugevdada Ukraina häält ülemaailmsetel foorumitel,» sõnas välisminister Reinsalu. Ta lisas, et suursaadik Betsa on austatud kolleeg mitte ainult välisministeeriumile, vaid ka sise,- haridus-, ja sotsiaalministeeriumile, kellega koos on abistatud siinseid Ukraina põgenikke. Samuti on ta edendatud Eesti ja Ukraina koostööd erasektoris, eriti e-riigi ja e-teeninduse valdkonnas.