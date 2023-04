Kallas Soome liitumisest NATOga: see on tähtis päev ka Eesti jaoks

«Minevik ei ole Eestile ja Soomele andnud võimalust riikidena üksteist õlg õla kõrval võitluses toetada, aga nüüd on see hetk saabunud ja seetõttu on tänane päev meie jaoks eriti südamelähedane,» ütles välisminister Urmas Reinsalu. «NATO laienemine on ajalooline edulugu. Alates 1949. aastast on alliansiga liitunud 19 liitlast. See on tugevdanud allianssi, taganud miljonite Euroopa kodanike julgeoleku ning aidanud kaasa rahule ja stabiilsusele Euro-Atlandi piirkonnas. NATO uks jääb avatuks kõikidele Euroopa demokraatlikele riikidele, kes jagavad alliansi väärtusi, soovivad ja suudavad täita liikmesusega kaasnevaid kohustusi ning kelle liikmesus aitab kaasa meie ühisele julgeolekule,» lisas Reinsalu.