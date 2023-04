Palgad (peaaegu) avalikuks: eurodirektiiv püüab trahvi ähvardusel palgalõhet vähendada

Euroopa Parlament kiitis eelmisel nädalal heaks palkade avalikustamise direktiivi, mille eesmärk on lihtsustada töötasu võrdlemist ja soolise palgalõhe kaotamist. Tõsi, erinevalt sellest, kuidas on Eestis avaldatud riigiteenistujate palgad, ei hakata erasektoris ka edaspidi avalikustama töötajate individuaalseid palku. Küll aga peaksid uute reeglite järgi olema palgastruktuurid võrreldavad ning põhinema sooneutraalsetel kriteeriumidel, hindamissüsteemidel ja klassifikatsioonil.

«Me ei suutnud seda Eestis läbi rääkida ega rakendada, aga nüüd tehti see Euroopa kaudu,» kommenteeris tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) direktiivi, viidates erimeelsustele Eesti Tööandjate Keskliiduga. Ametiühingud, sealhulgas ametiühingute keskliidu endine juht Peterson on seda meelt, et teistmoodi palgalõhet vähendada ei saagi.