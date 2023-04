Esimene lend Hiiumaale väljub varahommikul ja tuleb sealt kohe tagasi, teine tehakse õhtul. Lende korraldav Eesti firma Diamond Sky kasutab allhankijana poolakate Sprint Airi teenuseid, seega on ka lennuteenindajad ja piloodid pärit Poolast. Stjuuard Lukasz, kes suhtleb reisijatega inglise keeles, ütleb, et päris tühi pole 33-kohaline lennuk kunagi, ja nädalavahetuseti on lausa täis.