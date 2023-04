Belobrovtsev läheb Tallinna linnavalitsusest riigikokku

«Praegu on olukord hoopis teistsugune, praeguseks on mu tööstaaž Tallinna linnasüsteemis peaaegu üheksa aastat ja arvan, et on aeg muutusteks, seda enam, et valimistel 5. märtsil andsid inimesed väga selge signaali, 3200 häält, isegi natuke rohkem,» ütles Belobrovtsev.