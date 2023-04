Tallinna linnaplaneerimise ameti juhiks saab Martin Karro

«Tallinna pikaajaline eesmärk on kujundada linnaruumi nii, et see oleks kodune, meeldiv ja turvaline elukeskkond igale linlasele ehk 15 minuti linn, kus iseseisvalt saavad liikuda nii 8- kui ka 80-aastane. Võtmeteguriks on siin linnaplaneerimine, kus tänastel otsustel on aastakümnete pikkune mõju. Martin Karrot ootavad kahtlemata ees suured väljakutsed,» ütles abilinnapea Madle Lippus.