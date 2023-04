Ehkki võiks arvata, et suuremad toetused on kõigi tudengite südamesoov, siis oli hommikul valitsushoone ette plakatitega tulnud vaid kolm inimest. Üliõpilasesinduse liikmed selgitasid, et tudengid tegelikult kutsutud ei olnudki ning et nende jaoks on oluline sõnum kohale viia.