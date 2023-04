Järjekordne kelmuseohver jäi ilma kümnetest tuhandetest eurodest

Kelmid on muutunud väga aktiivseks

Selle aasta esimese kolme kuuga on Eestis langenud petukõnede ohvriks 143 inimest, kes on PPA andmeil kandnud kokku üle 1,5 miljoni euro kahju.

«Selle aasta algusest on kelmid muutunud väga aktiivseks ja kasutavad üha keerulisemaid võtteid inimestelt raha väljapetmisel. Kelmide ohvriks langemist saab aga vältida – ei jaga teistele oma Smart-ID, Mobiil-ID ega ID-kaardi paroole ega sisesta neid kellegi teise palvel. Tuletan meelde, et PIN2 on digitaalne allkiri ja see on sama, kui panna allkiri paberile,» toonitas Tambre.