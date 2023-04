KULTUURIRETK KOHTLA-JÄRVELE ⟩ Stalinistlikus stiilis kultuurimaja avalik ja salajane elu

Kohtla-Järve kultuurikeskus asub pargis. See on tavapärane neis linnades, mis ehitati omal ajal nõukogudeaegsete tehaste juurde. Kui selline seos poleks Ukraina sõjaga seoses ilmselgelt ebasoovitav, siis võiks öelda, et see on veel üks «nõukogude perioodi park». Aga see ei tule praegu kellelegi pähe.