Svet loobub riigikogu kohast ja jätkab abilinnapeana

«Olukorras, kus mu erakond on teinud üpris tagasihoidliku tulemuse valimistel, olukorras, kus on selge, et uus koalitsioon saab moodustatud ja vähemalt esialgu Keskerakond on opositsioonis, siis ma näen, et saan rohkem ära teha keskkonna- ja kommunaalvaldkonna ning munitsipaalpolitsei eest vastutava abilinnapeana. Arvestades neid plaane, mis Tallinnal on lähiaastateks, arvestades seda, kuidas tahame muuta Tallinnat keskkonna- ja jalakäijasõbralikumaks. Just minu amet on üks põhilisi, kes selle eest vastutab. Seega ma näen, et saan rohkem ära teha praeguses ametipositsioonis,» lisas Svet.