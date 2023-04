FBI nabis kapo abiga kinni Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodaniku

FBI Houstoni osakonna juhtivuurija James Smith teatas, et 28. märtsil võeti kinni Eesti kodanik Andrei Ševljakov, keda kahtlustatakse Ameerika Ühendriikides toodetud elektroonikaseadmete (sh radarikomponentide ja häkkimistarkvara) hankimises Vene Föderatsiooni valitsuse ja sõjaväe heaks.

«Aastaid on härra Ševljakovi hästi läbimõeldud võrgustik võimaldanud tal väidetavalt hankida tundlikke USA-s valmistatud elektroonikaseadmeid Vene sõjaväe heaks,» selgitas Smith. «Tema illegaalselt soetatud kõrgetasemeline Ameerika tehnoloogia on ohustanud inimeste elusid nii Ukrainas kui ka USA-s.» Teates lisatakse, et vahistamise ajal omas eestlane varifirmadele suunatud saadetisi, sealhulgas ligikaudu 130 kilogrammi raadioseadmeid.