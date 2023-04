Zelenskõi rõhutas vabaduse tähtsust

«Kui sina ja mina oleme vabad, siis on see garantii, et vabadus on tugev kõigis meie naaberriikides Euroopa Liidus. Rumeenias ja Slovakkias, Leedus ja teistes Balti riikides. Kõik on tugevam, kui oleme vabad. Kui me oleme vabad, siis see on garantii, et vabadus seisab Moldovas, ei lahku Gruusiast ja tuleb, tuleb kindlasti Valgevenesse. Mida rohkem vabadust meil on teiega ja meie ümber, siis seda rohkem on garantiisid õigluse võidule,» rääkis president.