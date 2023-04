Taiwani ümbruses tuvastati Hiina lennuk ja kolm sõjalaeva

«Relvajõud on jälginud olukorda ja teinud õhujõududele, mereväealustele ja maismaal asuvatele raketisüsteemidele ülesandeks tegevustele reageerida,» lisati teadaandes.

Hiina oli varem teatanud, et tugevdab patrulle saart Mandri-Hiinast eraldavatel vetel, kuid ei avaldanud rohkem üksikasju.

«Hiina poole tegevus suurendab teadlikult pingeid. See on väina ületava laevanduslepingu ja meresõidupraktika selge rikkumine, millel on tõsine kahjulik mõju tavaliiklusele,» kommenteerisid Taiwani võimud.