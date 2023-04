TÜHJAD PIHUD ⟩ Kallas: valijate pahameel kindlasti tuleb ja ma saan sellest absoluutselt aru

Kolmapäevases lehes kirjutas Postimees, et kõnelustel räägitakse endiselt rahast ja olukord on must: «Riigirahanduse seis on veelgi halvem, kui veel mõni nädal tagasi arvasime,» ütles Eesti 200 asejuht Kristina Kallas. Kuigi veel kõneluste algul kinnitati ajakirjanikele, et makse tõstma ei hakata, ei ole ülihapu rahalise seisu tõttu sellest arvatavasti siiski pääsu.

Laupäevaks, kui toimuvad erakondade volikogud, kukub ka koalitsioonikõneluste kell. Kallas ei osanud veel lubada, kas arutelusid peetakse ka reedel ja millal lepe kinnitatud saab.

Rahandusministri portfell kuulus ju Reformierakonnale, kust see üllatus puudujäägist siis järsku ilmnes?

Me teeme eelarvet tuginedes majandusprognoosidele, mida teeb rahandusministeerium. Varasem majandusprognoos nägi seda tulevikku ette tunduvalt positiivsemates toonides kui see praegu seda on.

Juurde on tulnud püsikulud julgeolekukulude näol. Paraku sõda Ukrainas - isegi kui see lõpeb vaherahuga - siis ei ole Venemaa oma eesmärke muutnud. See tähendab seda, et kui Ukrainaga sõlmitakse vaherahu, hakkab kell meie jaoks mõnes mõttes tagurpidi käima ja me peame tegema olulisi pingutusi.