Opositsioonierakonnad kritiseerivad peaministrit: riigirahanduse must seis ei saanud üllatusena tulla

Helir-Valdor Seeder Eero Vabamägi

«Minule tuli küll Kaja Kallase avaldus üllatusena, et temale on riigi rahaline seis üllatus. See on rohkem kui kummaline, et millises maailmas meie peaminister seni elanud on,» avaldas peagi opositsiooni jääva erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder imestust. Seeder rõhutas, et Reformierakonda kuuluv rahandusminister on ise koostanud viimased eelarved ja riigi strateegiad.