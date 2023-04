Akkermann: koalitsioonileping on valmis

«Koalitsioonilepingu lihvimine on lõppenud ja nüüd vaadatakse, millised positsioonid missugustele erakondadele jäävad. Seejärel erakondade juhid jaotavad need positsioonid erakondade sees ja kõik kokku esitatakse erakondade juhatustele ja üldkogudele või kongressidele kinnitamiseks,» sõnas minister.

Minister märkis, et kui see on tehtud, siis laupäeva lõuna paiku saab avalikkus ministritest teada.