Eesti Posti juhi Mart Mägi sõnul koguti ja kanti Eestis eelmisel aastal laiali 9,3 miljonit kirja, mida on võrreldes aasta varasema ajaga üle poole miljoni võrra vähem. «Kirjade maht on langenud juba kaua: võrreldes 2018. aastaga on saadetud kirjade arv vähenenud ligi 40 protsenti. Enamik kirju saadetakse jõulude ajal. Näeme, et kirjade mahu langus toob kaasa ka proportsionaalse teenuse osutamise kallinemise ja koos sellega ka vastava hinna,» nentis Mägi.