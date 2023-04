Ookeanitagune Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kahtlustab Eesti kodanikest Potapenkot ja Turõginit küberkelmuses ja rahapesus, mistõttu on sajad tuhanded nende investorid kaotanud kokku 575 miljonit eurot. Ärimehed on öelnud, et kahtlustus on vale ja ebaõige ning tegemist on politsei väljamõeldisega.