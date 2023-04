TAUST ⟩ Maja müües anna ostjale teada lärmakast naabrist!

Eestis alates sajandi algusest kehtiv Võlaõigusseadus (VÕS) näeb ette, et asi peab vastama lepingutingimustele. Kokkuleppele peavad vastama müüdava asja «liik, kogus, kvaliteet, kasutusviis, ühilduvus, koostalitlusvõime ja muud omadused», kuid see on vaid killuke VÕSi sellest osast, mis asja vastavust lepingutingimustele ning kaasnevat müüja vastutust reguleerib. Seaduse kohaselt on puuduste ilmnemise korral ostjal õigus ostuhinda alandada või nõuda müüja poolt tekitatud kahju hüvitamist. Enamik Eestis varjatud puuduste pärast kohtutesse jõudnud vaidlustest ei puuduta mõistagi härgasid või hobuseid, vaid kinnisvara.