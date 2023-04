Luubi all ⟩ Munad ja fallosed

Jänese puhul on tavaline ka see, et kevaditi näeb neid üksikutena ning loodushariduseta inimestel on tänapäevalgi ettekujutus, et oh vaeseke, üksi jäetud. Mõni jälle mõtleb, et mis siin rongaemast rääkida – jäneseema on veel hullem laste mahajätja. Nii tegelevadki metsloomakaitsjad just kevadisel ajal ohtrate jänesepoegadega, kelle mõni osavõtlik on «ära päästnud» – paraku enamik neist sureb, sest inimene neid üles kasvatada ei oska. Teine kõrval arvab, et äkki jänesel polegi ema, kellest ta sündinud. Ema on ikka olemas ja seega: jätke jänesepoeg sinna, kus ta on. Ema siiski mäletab, kuhu karvapall jäetud, ja ise läks ta toitu otsima.